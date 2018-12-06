2018-12-06T21:04:54+03:00
Общество

Рязанцы спасли от вырубки почти полторы тысячи деревьев

В регионе собрали более 133 тонн бумаги в рамках акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Эти деревья останутся жить.Эти деревья останутся жить.Фото: Павел АВЕРИН
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В Рязанской области подвели итоги очередного этапа экологического марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщает сайт регионального министерства природопользования.

Жители региона активно участвовали в сборе ненужных бумажных изделий. Активисты собрали 133 506 кг вторсырья и тем самым «спасли» от вырубки 1335 деревьев.

Больше всех отличились жители Ухоловского района. Они собрали практически 6 тонн бумаги при общей численности населения около 9 тысяч человек и заняли первое место в рейтинге. Второе место досталось Кораблинскому району, где отправили на переработку 12 143 кг вторсырья (численность населения свыше 22,6 тысяч человек). На третьем месте – Захаровский район – 4 389 кг макулатуры (здесь живут более 8 тысяч человек).

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» проходит 2 раза в год. Следующий этап запланирован на весну 2019 года.

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