2018-12-05T19:29:10+03:00
Звезды

В Рязани впервые пройдет фестиваль современного искусства «Рефлексия»

Помимо лекций и дискуссий все три дня гостей ждет необычная выставка
Мария БЛИНОВА
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В ближайшую пятницу, 7 декабря, в центре им. Евгения Каширина «Фотодом» откроется первый межрегиональный фестиваль современного искусства молодых авторов «Рефлексия», сообщает пресс-служба горадминистрации. Фестиваль продлится три дня.

Во время фестиваля в «Фотодоме» будет работать выставка «Не переживай ты так» – в экспозиции около 70 художественных произведений в жанре живописи и графики, а также инсталляций, фотографий, скульптур и объектов аудио-арта от 20 авторов.

Программа фестиваля:

7 декабря, пятница:

18.00 – открытие фестиваля «Рефлексия»

19.30 – перфомансы из серии «Выход в...» от Анастасии Спасовой и (aka) Onda

8 декабря, суббота:

14.00 – лекция студентки факультета истории искусств МГУ Варвары Алешиной «Жить внутри искусства. О проектах типового жилья». Речь пойдет о традиционных творческих подходах в строительстве архитекторов XX века

18.00 – дискуссия «Перфоманс: кто боится Марины Абрамович?» с участием автором перфоманса Анастасии Спасовой и (aka) Onda об истории развития этого жанра, чувстве театральности и взаимодействии художника и зрителя во время перфоманса, модератор Саша Мойс

9 декабря, воскресенье:

14.00 – лекция студентки факультета истории искусств МГУ Марии Романенковой об авангардном искусстве и мире Эдуарда Штейнберга – «Парадоксы художественного мира»

18.00 – дискуссия «Московский концептуализм: слабоумие или отвага?» – на примере работ самых ярких представителей этого направления в искусстве, модераторы Саша Мойс и Анастасия Спасова.

В дни работы фестиваля «Фотодом» будет работать по следующему графику:

7 декабря – с 17.30 до 21.00

8 декабря – с 12.00 до 21.00

9 декабря – с 12.00 до 19.00.

Вход на выставку «Не переживай ты так» и на все мероприятия фестиваля «Рефлексия» – свободный.

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