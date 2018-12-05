2018-12-05T10:46:12+03:00
Происшествия

На рязанской дороге МАЗ влетел в эвакуационный дуэт, грузивший легковушку

Досталось всем
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Поздним вечером во вторник, 4 декабря в Клепиковском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась около 21.25 на 212 км дороги Москва-Касимов.

39-летний касимовец на грузовике «МАЗ» врезался в два эвакуатора – «FOTON» и «ЗИЛ». Машины стояли рядом и в это время загружали ВАЗ-2121.

В результате за помощью врачей обращались три человека: 17-летний пассажир ВАЗ-2121, 46-летний пассажир «ЗИЛ» и 38-летний водитель грузовика ««FOTON».

Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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