Рязанская область заложила деньги на проект культурного центра «Тарковский»
Правительство Рязанской области одобрило изменения в распоряжение о бюджетных инвестициях в объекты капительного строительства, которые касаются культурного центра «Тарковский» в поселке Мясное. Из документа следует, что проект будет разработан уже в 2018 году, и регион потратит на нее около 757 тысяч рублей.
Напомним, сам дом выдающегося режиссера и прилегающая территория обрели статус достопримечательного места еще в 2015-м. Ранее Андрей Тарковский-младший заявлял РИА Новости, что музей может отрыться в 2020-м и начать работать в полную мощь в течение ближайших пяти лет. Там будут ретроспективы, мастер-классы и другие просветительские мероприятия в сфере кинематографа.
Кроме того, 3 миллиона рублей правительством заложено на государственную экспертизу проекта главного корпуса областного онкодиспансера в Рязани.