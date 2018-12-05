2018-12-05T10:16:04+03:00
Экономика

Рязанская область заложила деньги на проект культурного центра «Тарковский»

Там будут проводиться просветительские мероприятия в сфере кинематографа
Сергей ЛАЗУТИН
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Правительство Рязанской области одобрило изменения в распоряжение о бюджетных инвестициях в объекты капительного строительства, которые касаются культурного центра «Тарковский» в поселке Мясное. Из документа следует, что проект будет разработан уже в 2018 году, и регион потратит на нее около 757 тысяч рублей.

Напомним, сам дом выдающегося режиссера и прилегающая территория обрели статус достопримечательного места еще в 2015-м. Ранее Андрей Тарковский-младший заявлял РИА Новости, что музей может отрыться в 2020-м и начать работать в полную мощь в течение ближайших пяти лет. Там будут ретроспективы, мастер-классы и другие просветительские мероприятия в сфере кинематографа.

Кроме того, 3 миллиона рублей правительством заложено на государственную экспертизу проекта главного корпуса областного онкодиспансера в Рязани.

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