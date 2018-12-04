2018-12-04T17:40:52+03:00
Общество

Касимовцы сняли клип о затянувшейся реставрации Торговых рядов в рязанском райцентре

Ролик назвали «Корпуса – мы друзья»
Анастасия КУДРЯШОВА
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Видео снимали на фоне Дома Скорнякова.Видео снимали на фоне Дома Скорнякова.
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Активисты сняли клип о длительной реставрации Торговых рядов на центральной площади Касимова. Видеоролик разместили на странице «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте».

- Мы хотели привлечь внимание к проблеме творческим способом, - отметил автор ролика Андрей Иванов.

- Говорят о том, что идут не ремонтные работы, а реставрация, а ряды стоят без крыши, - поддержали его коллеги. – Это золотая жила, где можно отмывать огромные деньги.

Ребята назвали песню «Корпуса – мы друзья». В клипе рассказывается о коррупционных схемах и отмывании денег.

При этом авторы творения предусмотрительно разместили в начале видео предупреждение о том, что ролик является художественным вымыслом, все персонажи вымышлены и совпадения случайны.

Напомним, ансамбль из трех корпусов Торговых рядов признан объектом культурного наследия федерального значения. Несколько лет назад рухнула стена одного из зданий. Отреставрирован пока только один корпус из трех. Работы ведутся с 2015 года.

Корпуса - Мы друзья (клип).Производство: [club83475281 TK Life Касимов видео]

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