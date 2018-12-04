Турнир по мини-футболу среди предприятий и организаций проходит в Рязани

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-04T14:12:00+03:00

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Состоялись очередные календарные игры турнира по мини-футболу среди предприятий и организаций Рязани. Команда «Электросеть» уверенно победила аутсайдера — «Н-Р ТЭЦ» — со счетом 7:2. В центральном матче тура, где соперничали лидеры, «РНПК» переиграл «ГРПЗ» 5:2. В матче команд, претендующих на попадание в призеры, «Администрация города Рязани», ведя по ходу матча со счетом 3:0, не смогла удержать победу, сыграв вничью с футболистами 360 авиационно-ремонтного завода. Игроки предприятия «Ризур» разгромили железнодорожников 5:0.

Сайт городской администрации Рязани сообщает, что очередные матчи турнира пройдут в субботу, 8 декабря, на площадках «Нити-Арена».Начало игр в 18.30.