Прокуратура считает, что школы и детсады в одном из районов Рязанской области охраняются недостаточно

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-04T12:01:05+03:00

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Шацкая прокуратура проверила, как в школах и детских садах района следят за безопасностью детей. По закону охранять учреждения образования с массовым пребыванием детей должны сотрудники частных охранных организаций или подразделений ведомственной охраны, прошедшие специальное обучение.

– Вахтер, дежурный и сторож не могут обеспечить надлежащую защиту, так как не имеют специальную подготовку, права применения физической силы, специальных средств и мер административного принуждения, – подчеркнул старший помощник прокурора Павел Иванцов. – А это создает возможность для проникновения посторонних лиц в учреждение с детьми и совершения противоправных действий. Некоторые руководители оправдываются, что в таких случаях они вызовут полицию. Но даже группе быстрого реагирования требуется время, чтобы прибыть в школу. А за это время может случиться непоправимое.

О всех подробностях проверки рассказывает сайт издательства «Пресса».