На владимирской дороге в страшном ДТП погиб рязанец

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-03T17:03:18+03:00

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Вечером в воскресенье, 2 декабря, в Суздальском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, авария спровоцирована автомобилем из Рязанской области, сообщает пресс-служба владимирской Госавтоинспекции.

23-летний рязанец на ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с KIA Rio, за рулем которой был 53-летний мужчина. В результате травмы различной степени тяжести получили четыре человека: два пассажира иномарки (23 и 28 лет), 24-летний пассажир отечественного авто и водитель ВАЗ. Все они в больнице.

43-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте аварии.