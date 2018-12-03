Помимо отсидки, убийца рязанского таксиста выплатит крупную компенсацию вдове

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-03T13:12:10+03:00

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Московский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве рязанского таксиста. Напомним, трагедия произошла 1 мая этого года.

Поздним вечером Захид Абдуллаев, который занимался частным извозом, привез в Недостоево пьяного пассажира. По прибытии водитель и пассажир поссорились, последний достал нож и ударил Захида в шею.

22-летний водитель смог сам вылезти из машины и позвать на помощь – прохожие задержали нападавшего, а раненому вызвали скорую. Однако в больнице мужчина скончался. У Захида остались жена и 7-месячная дочь.

51-летнего, ранее не судимого убийцу суд приговорил к 9,5 годам колонии строго режима. Помимо этого он должен выплатить пострадавшей стороне 1,5 млн рублей.

Как пояснили «КП»-Рязань» в пресс-службе Московского районного суда, в решение также указано, что вдова убитого имеет право на иск по возмещению материального ущерба и компенсации по потере кормильца. Это дело уже передано в суд для рассмотрения.