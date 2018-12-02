2018-12-02T18:26:51+03:00
Общество

Чертова дюжина: в сети опубликован топ-13 рязанских чиновниц-красавиц

Организатор уверяет, что проводил опрос среди студентов и курсантов
Мария БЛИНОВА
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На фото: Юлия Ларина – в недавнем прошлом журналист, телеведущая ГТРК «Ока»На фото: Юлия Ларина – в недавнем прошлом журналист, телеведущая ГТРК «Ока»
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Бюро доктора психологии Валерия Розанова опубликовало список 13 рязанских красавиц – по преимуществу это депутаты городской и областной Дум и госслужащие, в том числе сотрудницы пресс-служб различных органов власти.

– Несмотря на административные и общественные нагрузки им удается быть cтильными, красивыми и сексуальными. От этих женщин трудно отвести взгляд, – написал в своем блоге Розанов.

Организатор уверяет, что респондентами при выборе из 20 претенденток выступили студенты и курсанты военных вузов в возрасте от 20 до 28 лет. Итоговый рейтинг блогер не приводит – только фото и название должностей прекрасных дам.

На фото: заместитель руководителя исполнительного комитета Рязанского отделения партии «Единая Россия», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Кащеева

На фото: заместитель руководителя исполнительного комитета Рязанского отделения партии «Единая Россия», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Кащеева

К сожалению, часть использованных фотографий просто ужасного качества. А информация по ряду «чиновниц» определенно устарела: как минимум две из них уже сменили место работы.

Тем не менее, барышни, безусловно, привлекательны – даже такие фото им не повредили.

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