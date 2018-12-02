В рязанском лесу в метель выбросили 20 щенков

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-02T14:39:05+03:00

Самим выжить в лесу в декабре шансов у них просто не было

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2 декабря в редакцию «Комсомолки» обратились читатели, узнавшие о неожиданных воскресных «приключениях» одного из рязанцев: в лесу он наткнулся на… 20 брошенных щенков.

Мужчина по делам проезжал через лес в районе поселка Снегири, когда увидел эту замерзающую группу. Мальчиков и девочек разного возраста – приблизительно около 1,5 месяцев – охраняла дворняжка, которой самой нет и полугода. К слову, все найденные собаки беспородные.

Храбро облаяв неожиданного гостя и поначалу прикрывая собой младших, барышня все же позволила загрузить всю компанию в багажник – видимо, было уже невмоготу.

В багажнике ребята сразу разомлели – все теплее, чем в снегу

– У них был дом – малыши очень упитанные. Желаю людям, которые ничего умнее не придумали, чем вывезти их зимой в метель в лес, достойно перенести предстоящие в их собственной жизни испытания, – пишет Роман Афонькин. – Мы же на крыльце бани из огромной коробки соорудил щенкам общежитие. В одно мгновение наш дом превратился в приют для собак. Как вы понимаете, без вас нам не обойтись!

Роман живет в селе Агро-Пустынь. Желающим забрать кого-то из щенков, он может привезти их в Рязань. Телефон для контакта: 8-910-561-70-53.

Кстати, отзывы уже начались: передержку или дом рязанцы пока не обещают, но кормом помочь некоторые готовы.