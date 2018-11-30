Рязанскому кожвендиспансеру присвоили новый статус

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-30T17:14:29+03:00

До этого его получали только образовательные учреждения

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Рязанскому областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру присвоили статус провайдера непрерывного медицинского образования (НМО), сообщает пресс-служба регионального минздрава.

НМО – это новая форма повышения квалификации российских медработников. Помимо непрерывности, она характеризуется инновационными образовательными технологиями, позволяющими получать знания, соответствующие нуждам медиков. Кстати, до рязанского диспансера этот статус присваивали только образовательным организациям и общественным медицинским профессиональным сообществам.

– Теперь, организуя мероприятия для дерматовенерологов Рязанской области и специалистов из соседних регионов, мы можем выдавать так называемые баллы НМО, – пояснила главный врач ГБУ РО «ОККВД» Елена Большакова.