Житель рязанской глубинки обокрал школу, которую сторожил
Из средней школы в селе Козловка Михайловсокого района украли технику. Подозрение пало на 26-летнего сторожа, но припереть его к стенке удалось не сразу.
В полицию обратился руководитель образовательного учреждения:
- Мужчина обнаружил, что из методического кабинета школы пропали ноутбук, микшерский пульт и акустические колонки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сопоставив показания работников, блюстители порядка пришли к выводу, что вор – это сторож. Однако свою вину он отрицал, а в его жилище украденных вещей не оказалось. Тогда опросить подозреваемого решили повторно. При многократном пересказе своей истории он стал путаться и в какой-то момент понял, что отпираться бессмысленно.
Против предполагаемого преступника возбудили уголовное дело.