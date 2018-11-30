Житель рязанской глубинки обокрал школу, которую сторожил

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-30T14:04:11+03:00

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Из средней школы в селе Козловка Михайловсокого района украли технику. Подозрение пало на 26-летнего сторожа, но припереть его к стенке удалось не сразу.

В полицию обратился руководитель образовательного учреждения:

- Мужчина обнаружил, что из методического кабинета школы пропали ноутбук, микшерский пульт и акустические колонки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сопоставив показания работников, блюстители порядка пришли к выводу, что вор – это сторож. Однако свою вину он отрицал, а в его жилище украденных вещей не оказалось. Тогда опросить подозреваемого решили повторно. При многократном пересказе своей истории он стал путаться и в какой-то момент понял, что отпираться бессмысленно.

Против предполагаемого преступника возбудили уголовное дело.