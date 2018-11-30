Раскрыть кражу баннера в рязанском райцентре помог сигнал от местного жителя

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-30T11:09:43+03:00

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В Сасове со стены одного из продуктовых магазинов исчез рекламный баннер. Полиция нашла немногочисленных свидетелей того, как некто снимал материал с каркаса, однако самого похитителя, равно как и баннер, обнаружить не удавалось, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Один из жителей райцентра увидел баннер на стене гаража и вспомнил, что раньше точно такое же изображение было на магазине. Мужчине такое совпадение показалось странным, и он сообщил о находке в полицию.

Оперативники дождались, когда 33-летний хозяин гаража придет к месту, осмотрели постройку и задержали похитителя на месте. Краденое изъяли.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.