2018-11-30T11:09:43+03:00
Происшествия

Раскрыть кражу баннера в рязанском райцентре помог сигнал от местного жителя

Другой горожанин утеплил материалом свой гараж
Мария БЛИНОВА
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В Сасове со стены одного из продуктовых магазинов исчез рекламный баннер. Полиция нашла немногочисленных свидетелей того, как некто снимал материал с каркаса, однако самого похитителя, равно как и баннер, обнаружить не удавалось, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Один из жителей райцентра увидел баннер на стене гаража и вспомнил, что раньше точно такое же изображение было на магазине. Мужчине такое совпадение показалось странным, и он сообщил о находке в полицию.

Оперативники дождались, когда 33-летний хозяин гаража придет к месту, осмотрели постройку и задержали похитителя на месте. Краденое изъяли.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.

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