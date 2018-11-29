2018-11-29T13:24:29+03:00
Происшествия

Не сумевший выехать в Рязань мужчина сообщил о бомбе в автобусе

Звонок он сделал с собственного мобильника
Антон КОНОВАЛОВ
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28 ноября в Моршанске пьяного пассажира, который хотел доехать до Рязани, не пустили в автобус, направлявшийся в столицу. Чтобы отомстить, он позвонил в дежурную часть и сообщил, что рейс заминирован.

- Автобус, не успевший выехать с территории города, был немедленно остановлен сотрудниками полиции, трое пассажиров и водитель эвакуированы на безопасное расстояние, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Пока взрывотехники ОМОН и кинологи обследовали машину, пассажиров пересадили на попутный рейс. Вычислить же «телефонного террориста» было делом техники: 50-летний местный житель, который работает в Рязани уже несколько лет, сделал звонок с собственного мобильника. Против него возбудили уголовное дело.

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