2018-11-28T17:35:01+03:00
Общество

В Рязани изменится маршрут движения троллейбусов в связи с аварией на сетях водоснабжения

«Водоканал» проводит аварийные ремонтные работы на улице Юбилейная
Антон НИКИФОРОВ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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В связи с проведением МП «Водоканал города Рязани» аварийных ремонтных работ сетей водоснабжения и ограничением движения автотранспорта по улице Юбилейной в районе дома №11 в период с 20.00 28 ноября и до завершения работ 29 ноября изменится движение троллейбусов маршрутов №№4 и 10:

- троллейбусы маршрута №4 следуют от конечной остановки «Комбайновый завод» по улицам Промышленная, Станкозаводская, Октябрьская, проезду Шабулина, улицам Бирюзова, Интернациональная, Промышленная, до остановки «Комбайновый завод»;

- троллейбусы маршрута №10 на участке между остановками «ТРЦ Премьер» и «ул. Крупской» следуют по улицам Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Крупской, в прямом и обратном направлении.

Информация размещена на сайте городской администрации областного центра.

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