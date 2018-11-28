За проведение незаконных земляных работ рязанские нарушители заплатили штрафы почти на полмиллиона

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-28T17:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года 102 нарушителя привлечены к административной ответственности и выплате штрафов в размере 462 500 рублей за проведение всех видов земляных работ без письменного разрешения (ордера). Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В соответствии с Правилами благоустройства территорий на земельных участках, принадлежащих муниципалитету, хозяйствующим субъектам и обычным жителям запрещается проведение всех видов земляных работ без письменного разрешения (ордера) или после окончания его срока действия.