2018-11-28T17:44:04+03:00
Общество

За проведение незаконных земляных работ рязанские нарушители заплатили штрафы почти на полмиллиона

С начала года зафиксированы боле ста нарушений, виновные наказаны рублем
Антон НИКИФОРОВ
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Представители коммунальных служб копают круглый год, но штрафам не подвергаютсяПредставители коммунальных служб копают круглый год, но штрафам не подвергаютсяФото: Павел АВЕРИН
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С начала года 102 нарушителя привлечены к административной ответственности и выплате штрафов в размере 462 500 рублей за проведение всех видов земляных работ без письменного разрешения (ордера). Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В соответствии с Правилами благоустройства территорий на земельных участках, принадлежащих муниципалитету, хозяйствующим субъектам и обычным жителям запрещается проведение всех видов земляных работ без письменного разрешения (ордера) или после окончания его срока действия.

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