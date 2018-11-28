В Рязани 88-летний мужчина попал под машину

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-28T11:37:53+03:00

Он переходил дорогу в неположенном месте

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27 ноября на улице Новоселов в Рязани сбили пенсионера. 88-летний мужчина возле дома 33 корпус 1 переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под Daewoo Nexia под управлением 31-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пострадавший сам обращался за медицинской помощью.

Всего за минувшие сутки в 3 ДТП пострадали 8 человек. Инспекторы выявили на дорогах региона более 11 тысяч нарушений и остановили 7 пьяных водителей.