В Рязани 88-летний мужчина попал под машину
Он переходил дорогу в неположенном месте
Фото: 62.мвд.рф
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27 ноября на улице Новоселов в Рязани сбили пенсионера. 88-летний мужчина возле дома 33 корпус 1 переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под Daewoo Nexia под управлением 31-летнего мужчины.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, пострадавший сам обращался за медицинской помощью.
Всего за минувшие сутки в 3 ДТП пострадали 8 человек. Инспекторы выявили на дорогах региона более 11 тысяч нарушений и остановили 7 пьяных водителей.