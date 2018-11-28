После ДТП в Рязанском районе в больницу доставили пять человек

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-28T11:11:28+03:00

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27 ноября на трассе «Калуга-Тула-Рязань» столкнулись ехавшие навстречу друг другу «Нива» и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по предварительной информации, аварию спровоцировал 31-летний водитель «Нивы» из Рязани, который не справился с рулевым управлением.

Он сам, ехавшие с ним в качестве пассажиров 4-летний ребенок и две девушки (33 и 27 лет), а также водитель «десятки», 57-летний житель области, доставлены в больницу.