Роскачество: Рязанская вода - одна из лучших в стране
Эксперты Роскачества провели масштабное исследование питьевой воды в бутылках и решили присвоить Знак качества рязанской. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Воду проверили почти по 100 показателям качества и безопасности. Так, изучили микробиологию, сравнили водопроводную воду с минеральной, определили необходимые качественные характеристики.
Вода под брендом «Простое добро» производства «Сынтульского завода напитков» из Касимовского района показала блестящий результат. Произвели ее для автономной некоммерческой организации социальной помощи населению «Вода жизни».
- Вода не только соответствовала всем требованиям безопасности и заявленным на упаковке свойствам, но и смогла дотянуться до опережающих стандартов Роскачества, - отметили эксперты.
Также отмечено, что рязанский образец богат микро- и макроэлементами, поэтому приносит пользу здоровью.
Также эксперты проверили само производство, после чего выдали рязанцам право маркировать продукцию государственным Знаком качества, который представляет собой пятиугольник со вписанной в него буквой «К», а также участвовать в Государственной программе продвижения высококачественных российских товаров.
Всего по результатам исследования, помимо рязанской продукции, Знак качества получили еще 3 российских бренда.
Воду добывают из артезианской скважины в Касимовском районе.
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