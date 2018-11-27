Роскачество: Рязанская вода - одна из лучших в стране

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-27T12:37:39+03:00

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Эксперты Роскачества провели масштабное исследование питьевой воды в бутылках и решили присвоить Знак качества рязанской. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Воду проверили почти по 100 показателям качества и безопасности. Так, изучили микробиологию, сравнили водопроводную воду с минеральной, определили необходимые качественные характеристики.

Вода под брендом «Простое добро» производства «Сынтульского завода напитков» из Касимовского района показала блестящий результат. Произвели ее для автономной некоммерческой организации социальной помощи населению «Вода жизни».

- Вода не только соответствовала всем требованиям безопасности и заявленным на упаковке свойствам, но и смогла дотянуться до опережающих стандартов Роскачества, - отметили эксперты.

Также отмечено, что рязанский образец богат микро- и макроэлементами, поэтому приносит пользу здоровью.

Также эксперты проверили само производство, после чего выдали рязанцам право маркировать продукцию государственным Знаком качества, который представляет собой пятиугольник со вписанной в него буквой «К», а также участвовать в Государственной программе продвижения высококачественных российских товаров.

Всего по результатам исследования, помимо рязанской продукции, Знак качества получили еще 3 российских бренда.