В Рязани открылась «горячая линия» по СПИДу

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-26T10:20:29+03:00

Специалисты будут на проводе две недели

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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области открылась «горячая линия», сообщает пресс-служба ведомства.

– ВИЧ/СПИД это угроза не только для здоровья конкретного человека, но и национальная проблема, которая несет катастрофические последствия для общества. Противодействовать эпидемии и уменьшись число новых случаев инфицирования, можно только с помощью комплексной и широкой профилактики, – говорится в сообщении.

«Горячая линия» будет работать с понедельника, 26 ноября, по пятницу, 7 декабря. Специалисты ответят на вопросы о профилактике ВИЧ-инфекции, способах передачи и условиях заражения вирусом иммунодефицита человека, об обследованиях на ВИЧ-инфекцию и другие.

Телефоны:

– региональный Роспотребнадзор 8-800-100-22-62, 92-98-50, 92-98-08

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 25-32-06.

Звонки принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.