За неделю с ОРВИ в поликлиники обратились 4 тысячи рязанцев
Грипп в регион пока не пришел
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С 12 по 18 ноября с симптомами ОРВИ к медикам обратилось около 4 тысяч жителей Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди заболевших почти 70% – дети до 14 лет. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 24 %.
В лабораториях проверили клинический материал от 35 человек. Выяснилось, что причина болезни – вирусы не гриппозной этиологии.
Роспотребнадзор напоминает про важность прививки от гриппа. Желательно ее сделать пораньше, начиная с сентября, но и сейчас еще не поздно – на выработку иммунитета у организма уходит 2-3 недели.