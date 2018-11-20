За неделю с ОРВИ в поликлиники обратились 4 тысячи рязанцев

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-20T14:26:21+03:00

Грипп в регион пока не пришел

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С 12 по 18 ноября с симптомами ОРВИ к медикам обратилось около 4 тысяч жителей Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди заболевших почти 70% – дети до 14 лет. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 24 %.

В лабораториях проверили клинический материал от 35 человек. Выяснилось, что причина болезни – вирусы не гриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает про важность прививки от гриппа. Желательно ее сделать пораньше, начиная с сентября, но и сейчас еще не поздно – на выработку иммунитета у организма уходит 2-3 недели.