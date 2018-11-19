В Рязанской области Opel врезался в рейсовый автобус – погиб человек
Авария случилась на трассе «Москва-Астрахань» в Александро-Невском районе
Фото: 62.мвд.рф
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В Александро-Невском районе на 342 километре трассы «Москва-Астрахань» случилось смертельное ДТП. Opel Mokka столкнулся с рейсовым автобусом Setra.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 72-летний житель Калужской области, который ехал на легковом автомобиле, не справился с управлением. В результате столкновения он погиб на месте аварии.
Пассажиры автобуса остались невредимы.