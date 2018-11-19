2018-11-19T14:51:37+03:00
Происшествия

В Рязанской области Opel врезался в рейсовый автобус – погиб человек

Авария случилась на трассе «Москва-Астрахань» в Александро-Невском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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В Александро-Невском районе на 342 километре трассы «Москва-Астрахань» случилось смертельное ДТП. Opel Mokka столкнулся с рейсовым автобусом Setra.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 72-летний житель Калужской области, который ехал на легковом автомобиле, не справился с управлением. В результате столкновения он погиб на месте аварии.

Пассажиры автобуса остались невредимы.

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