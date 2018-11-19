Рязанские полицейские задержали банду из 15 наркоторговцев
Рязанские полицейские разоблачили банду наркоторговцев – звено федерального интернет-магазина. 15 человек занимались распространением запрещенных веществ синтетического происхождения через закладки.
- Удалось задержать межрегионального курьера, одного держателя оптового склада, двух оптовых и 11 розничных закладчиков, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Участники незаконного бизнеса из Рязанской области, Москвы и Подмосковья, кроме двух братьев, не были знакомы друг с другом. Среди них 14 мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, в том числе гражданин Украины, и 30-летняя женщина. Семеро задержанных решением суда заключены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.
Расследуются уголовные дела о незаконном обороте наркотиков и создании преступного сообщества.
В Рязани полиция возбудила дело по участию в организованном сообществе наркоторговцев.