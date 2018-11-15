2018-11-15T16:16:05+03:00
Общество

Рязанские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

В течение трех месяцев бойцы охраняли общественный порядок и безопасность
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
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Сотрудники рязанского подразделения СОБР вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по региону. В течение трех месяцев рязанцы выполняли задачи по охране общественного порядка и безопасности.

Дома сотрудников СОБР встречали начальник управления Росгвардии по Рязанской области полковник полиции Виктор Лачев, командир СОБР полковник полиции Валерий Семин и личный состав ведомства.

- Хочу выразить благодарность прибывшим бойцам СОБР, - приветствовал вернувшихся бойцов Виктор Лачев. - Спасибо вам, что с честью выполнили поставленные задачи и вернулись домой живыми и здоровыми. Отдельные слова хочется сказать родным и близким сотрудников СОБР. Спасибо вам за мужество и терпение, за то, что все это время ждали возвращения своих мужей и сыновей домой.

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