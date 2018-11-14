Рязанским пенсионерам-инвалидам отключили за неуплату газ
Трагическую судьбу кораблинской семьи Николаевских рассказало издательство «Пресса». 11 ноября в редакцию районной газеты с просьбой помочь обратились супруги-инвалиды Сергей Иванович и Татьяна Ильинична.
В 2014 году Сергей Иванович после травмы ног перенес три операции – лечился за свой счет. В этом же году, на машине, купленной в кредит, насмерть разбился сын. Погашение кредита легло на плечи убитых горем родителей. Смерть сына подкосила Татьяну Ильиничну – она расхворалась. Вскоре у нее определили онкологию. Денег на все просто не хватало… Долги за газ копились с августа 2016 года.
Накануне наступления сильных холодов – 2 ноября 2018 года – газовики отрезали дом Николаевских от голубого топлива.
- Температура плюс десять, кружку с чаем разогреваю в микроволновке, воду грею кипятильником в тазике, - делился с районной газетой Сергей Иванович. – Сумел найти деньги, 10 ноября через Интернет-банк оплатил часть долга – более 65 тысяч рублей. Осталось около 15 тысяч основного долга и более 12 тысяч рублей пени.
Власти района подключились к решению ситуации. И вроде бы все начало налаживаться, но, увы, в ночь на 14 ноября Татьяна Ильинична скончалась. Далее бороться за свою жизнь Сергею Ивановичу теперь предстоит в одиночку.
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