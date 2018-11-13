В Рязанской области сократят число чиновников
В Рязанской области проходит оптимизация органов местного самоуправления. Это выражается в создании так называемых «единых администраций», то есть полномочия с уровня поселений передаются на районный уровень.
- С 1 января 2019 года этот процесс начнется в Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Милославском, Михайловском и Путятинском районах, - сообщает пресс-служба правительства с заседания, на котором с докладом выступила министр по делам территорий и информационной политике Анна Рослякова.
При этом в исполнительных органах власти перечисленных районов введут по 3-5 штатных единиц - взамен нижестоящих исполнителей. Николай Любимов, комментируя доклад, отметил, что количество муниципальных служащих в целом по региону сократится.