2018-11-12T19:50:18+03:00
Общество

Начальник управления транспорта администрации Рязани покинул свой пост

Исполняющим обязанности назначен Сергей Рогов, возглавлявший отдел организации пассажирских перевозок
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: оф. сайт администрации г. Рязани. Фото: оф. сайт администрации г. Рязани
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Начальник управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул свой пост. По собственному желанию – уточнили в горадминистрации. В соответствующем разделе на сайте рязанской администрации областного центра указано, что исполняющим обязанности начальника транспортного управления теперь является Сергей Рогов.

Напомним, что Кулик был начальником управления транспорта с октября 2017 года. До это он занимал руководящие должности в УРТ и автоколонне 1310.

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