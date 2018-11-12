Начальник управления транспорта администрации Рязани покинул свой пост
Исполняющим обязанности назначен Сергей Рогов, возглавлявший отдел организации пассажирских перевозок
. Фото: оф. сайт администрации г. Рязани
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Начальник управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул свой пост. По собственному желанию – уточнили в горадминистрации. В соответствующем разделе на сайте рязанской администрации областного центра указано, что исполняющим обязанности начальника транспортного управления теперь является Сергей Рогов.
Напомним, что Кулик был начальником управления транспорта с октября 2017 года. До это он занимал руководящие должности в УРТ и автоколонне 1310.