Начальник управления транспорта администрации Рязани покинул свой пост

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-12T19:50:18+03:00

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Начальник управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул свой пост. По собственному желанию – уточнили в горадминистрации. В соответствующем разделе на сайте рязанской администрации областного центра указано, что исполняющим обязанности начальника транспортного управления теперь является Сергей Рогов.

Напомним, что Кулик был начальником управления транспорта с октября 2017 года. До это он занимал руководящие должности в УРТ и автоколонне 1310.