Верховный суд РФ рассмотрел апелляции банды грабителей-убийц из Рязанской области

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-10T12:22:14+03:00

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Верховный суд РФ оставил без изменений приговор членам банды грабителей-убийц из Рязанской области. Они орудовали как в «своем», так и в других регионах: Пензенской, Липецкой областях, а также в Республике Мордовия и Москве.

Именно в рязанской глубинке следствие выявило три эпизода преступлений, все – в конце 2014 года. В Сасовском районе нелюди ворвались в дом пожилых супругов, отняли у них деньги и золотые украшения. В Ермишинском районе они напали на четырех людей преклонного возраста и, не найдя в доме ничего ценного, связали их и заперли снаружи, после чего один из пострадавших скончался от тупой травмы грудной клетки. В Пителинском районе они украли из кладовки местной жительницы 112 тысяч рублей.

Всего же на совести банды четыре человеческие жизни. Так, в городе Чаплыгин Липецкой области они под видом газовщиков проникли в жилище пенсионеров, стали бить их руками, ногами, табуретом, отверткой и ножом, похитили 120 тысяч рублей и подожгли дом вместе с телами убитых. Так же они обошлись с 84-летним жителем села Поим Белинского района.

В результате главарь банды должен отсидеть 23 года 6 месяцев в колонии строгого режима, двое его подельников-мужчин – 17 лет 6 месяцев и 15 лет. Помогавших им женщин наказали 8 и 7,5 годами лишения свободы в колонии общего режима.