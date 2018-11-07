В райцентре Рязанской области в литературном конкурсе победил таджик
Открытием муниципального этапа конкурса «Слово доброе посеять…» в Сасовском районе стал ученик Алешинской школы Бекзод Саидов. Он победил в номинации «Юные поэты», прочитав два стихотворения собственного сочинения. Бекзод приехал в октябре 2017 года из Таджикистана и пришел учиться в шестой класс. Несмотря на свой 12-летний возраст, мальчик почти не говорил по-русски, и совсем не умел читать и писать.
Мальчик с усердием начал изучать русский язык. Помимо основных уроков в школе, Бекзод стал посещать дополнительные занятия в лингвистическом объединении «Культура речи» от районного дома творчества под руководством учителя русского языка и литературы Зинаиды Пехтеревой.
Стихи собственного сочинения «Я родом из горного аула» Бекзод Саидов читал на празднике, посвященном 240-летию образования Рязанской губернии. На районном конкурсе жюри присудило ему 1-е место.
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