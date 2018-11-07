2018-11-07T17:32:43+03:00
Общество

В райцентре Рязанской области в литературном конкурсе победил таджик

Год назад мальчик почти не говорил по-русски и совсем не умел читать и писать
Павел АВЕРИН
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. Фото: изд-во "Пресса". Фото: изд-во "Пресса"
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Открытием муниципального этапа конкурса «Слово доброе посеять…» в Сасовском районе стал ученик Алешинской школы Бекзод Саидов. Он победил в номинации «Юные поэты», прочитав два стихотворения собственного сочинения. Бекзод приехал в октябре 2017 года из Таджикистана и пришел учиться в шестой класс. Несмотря на свой 12-летний возраст, мальчик почти не говорил по-русски, и совсем не умел читать и писать.

Мальчик с усердием начал изучать русский язык. Помимо основных уроков в школе, Бекзод стал посещать дополнительные занятия в лингвистическом объединении «Культура речи» от районного дома творчества под руководством учителя русского языка и литературы Зинаиды Пехтеревой.

Стихи собственного сочинения «Я родом из горного аула» Бекзод Саидов читал на празднике, посвященном 240-летию образования Рязанской губернии. На районном конкурсе жюри присудило ему 1-е место.

Все подробности – на сайте издательства «Пресса».

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