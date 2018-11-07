В Рязанской области провели «Веселые старты» для воспитанников интернатов

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-07T17:01:31+03:00

Победу в общем зачете одержали подростки из Касимова

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Областной фестиваль среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Веселые старты» состоялся 7 ноября в ФСК «Звезда». В соревнованиях приняли участие воспитанники школ-интернатов из Полян, Мосолова, Михайлова, Касимова, Рыбного. Соревновались также подростки из школы № 26 (г. Рязань), Чапаевской школы-интерната и Шацкой кадетской школы-интерната. Об этом сообщает сайт регионального Минспорта.

В программу соревнований входили различные испытания на ловкость, меткость, выносливость, быстроту и смекалку. Ребята успешно справлялись с полосой препятствий, демонстрируя лучшие навыки и умения.

По итогам веселых состязаний лучший результат показала команда из Касимовской школы-интерната, на втором месте школа-интернат №26 г. Рязани, третье место заняла команда Полянской школы-интернат.

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