В райцентре Рязанской области начали раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-07T16:11:43+03:00

В Сасове установили дополнительные бункеры-накопители для ТБО, обустроили площадки для сбора крупногабаритных отходов

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В Сасове начали раздельный сбор бытовых отходов. Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия, занимающегося сбором, вывозом и утилизацией бытовых отходов Игорь Фомичев:

— Организация раздельного сбора бытовых отходов проводится в рамках запланированных природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки в городе Сасово, в целях выполнения требований Российского законодательства.

В первую очередь организация приобрела дополнительные бункеры-накопители для твердых отходов, реконструировали три контейнерных площадки под их установку, обустроила площадки для сбора крупногабаритных отходов, установила контейнеры для раздельного сбора полиэтиленовых бутылок и пластика на улицах Спортивная и Речная.

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