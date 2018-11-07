Рязанским ветеранам УИС подарили «Женитьбу Бальзаминова»

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-07T14:40:01+03:00

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В преддверии празднования Дня ветерана уголовно-исполнительной системы (УИС), который в России отметят 16 ноября, руководство и коллектив Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Рязанской области сделали подарок ветеранам и членам их семей, пригласив их в «Рязанский театр для детей и молодежи» на просмотр комедии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Об этом – сайт УФСИН России по Рязанской области.

– Приятно, что и после выхода на пенсию, мы ощущаем себя частью большого коллектива УИИ, в котором забота о ветеранах проявляется реальными делами, а не красивыми словами. Подобные сюрпризы позволяют нам не терять связь друг с другом и нашими преемниками, – отметил заместитель председателя Совета местного совета ветеранов ФКУ УИИ Максим Федюков.