2018-11-07T14:40:01+03:00
Общество

Рязанским ветеранам УИС подарили «Женитьбу Бальзаминова»

Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: пресс-служба УФСИН России по Рязанской области. Фото: пресс-служба УФСИН России по Рязанской области
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В преддверии празднования Дня ветерана уголовно-исполнительной системы (УИС), который в России отметят 16 ноября, руководство и коллектив Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Рязанской области сделали подарок ветеранам и членам их семей, пригласив их в «Рязанский театр для детей и молодежи» на просмотр комедии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Об этом – сайт УФСИН России по Рязанской области.

– Приятно, что и после выхода на пенсию, мы ощущаем себя частью большого коллектива УИИ, в котором забота о ветеранах проявляется реальными делами, а не красивыми словами. Подобные сюрпризы позволяют нам не терять связь друг с другом и нашими преемниками, – отметил заместитель председателя Совета местного совета ветеранов ФКУ УИИ Максим Федюков.

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