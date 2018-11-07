2018-11-07T13:49:26+03:00
Экономика

Шесть банков Рязани подняли ставки по ипотеке

Произошло это вслед за ростом ключевой ставки Центробанка
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Риелторская компания «Метриум» проанализировала изменения ставок по ипотеке в 25 российских банках. Итоги исследования приводит РБК.

Выяснилось, что в десяти кредитных организациях процентные ставки по ипотеке выросли. По мнению экспертов это произошло, в том числе, из-за сентябрьского повышения Центробанком ключевой ставки – ранее она называлась ставка рефинансирования.

Напомним, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк предоставляет деньги другим банкам страны. А уже они в свою очередь выдают кредиты населению. Итак, если в марте ключевая ставка составляла 7,25%, то в сентябре ее подняли до 7,5%.

Из десяти банков, в которых эксперты обнаружили повышение ставок по ипотеке, в Рязани свои отделения есть у шести.

Сейчас ставки по ипотечным кредитам в них таковы:

Совкомбанк 10,4% (+1,5%)

Уралсиб 9,9% (+0,5%)

– ТКБ Банк 10,45% (+0,5%)

– Сбербанк 9,6-9,9% (+0,4%)

ВТБ 9,5% (+0,4%)

Россельхозбанк 9,3-9,4% (+0,3-0,4%).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области полицейские накрыли подпольный спиртзавод
В отношении бывшего сотрудника рязанского БТИ завели уголовное дело
Рязанским ветеранам УИС подарили «Женитьбу Бальзаминова»
Гастарбайтер из Рязанской области за попытку дать взятку отделался штрафом
В рязанской глубинке на крючок попалась 10-килограммовая щука
В Рязани больше всего любят картошку, мясо и молоко
Роспотребнадзор: Каждая пятая проверенная в Рязани шаурма не соответствует нормам
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в садоводческом товариществе Рязани
В Рязанской области 7 ноября прогнозируются туманы
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В двух хозяйствах Рязанского района появится ГЛОНАСС
В Рязанской области Audi на встречке столкнулся с автобусом
В Рязанской области открыли еще один ФАП