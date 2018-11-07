Шесть банков Рязани подняли ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-07T13:49:26+03:00

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Риелторская компания «Метриум» проанализировала изменения ставок по ипотеке в 25 российских банках. Итоги исследования приводит РБК.

Выяснилось, что в десяти кредитных организациях процентные ставки по ипотеке выросли. По мнению экспертов это произошло, в том числе, из-за сентябрьского повышения Центробанком ключевой ставки – ранее она называлась ставка рефинансирования.

Напомним, ключевая ставка – это процент, под который Центробанк предоставляет деньги другим банкам страны. А уже они в свою очередь выдают кредиты населению. Итак, если в марте ключевая ставка составляла 7,25%, то в сентябре ее подняли до 7,5%.

Из десяти банков, в которых эксперты обнаружили повышение ставок по ипотеке, в Рязани свои отделения есть у шести.

Сейчас ставки по ипотечным кредитам в них таковы:

– Совкомбанк 10,4% (+1,5%)

– Уралсиб 9,9% (+0,5%)

– ТКБ Банк 10,45% (+0,5%)

– Сбербанк 9,6-9,9% (+0,4%)

– ВТБ 9,5% (+0,4%)

– Россельхозбанк 9,3-9,4% (+0,3-0,4%).