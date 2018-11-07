В Рязани больше всего любят картошку, мясо и молоко

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-07T12:33:32+03:00

Только за один день на ярмарках выходного дня продано 37 тонн картофеля и более 10 тонн мяса

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что в регионе продолжают работать ярмарки выходного дня.

В субботу, 3 ноября, торговлю осуществляли более 200 товаропроизводителей на 356 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Реализовано более 10 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 т молока и молочных продуктов, 6,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 3,7 т живой рыбы. Картофеля рязанцы купили больше всего - 37 тонн., а также 3,9 т овощей, 3,8 т яблок и груш, 0,7 т меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 10 ноября. Они состоятся на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».