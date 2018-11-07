2018-11-07T12:59:51+03:00
На здоровье

Роспотребнадзор: Каждая пятая проверенная в Рязани шаурма не соответствует нормам

Что не мешает торговать ею на каждом углу
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
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Сотрудники Роспотребнадзора провели в Рязани очередную проверку точек продажи «быстрой еды», в том числе – ларьки с шаурмой. Вместе со специалистами в рейд отправилась съемочная группа ГТРК «Ока».

По правилам торговую точку можно проверять только раз в три года – планово. Однако при поступлении жалобы от жителей специалисты имеют право на внеплановый визит. Такой и провели на днях: молодой человек отравился шаурмой, купленной в одном из крупных торговых центров, и написал заявление в Роспотребнадзор. Однако по прибытии на место шаурмы на прилавках не оказалось – продавцы сами признались, что после того отравления этим продуктом больше не торгуют.

Однако шаурму на пробу с этих прилавков Роспотребнадзор взять все же успел – до рейда «с камерой». Сейчас продукт исследуют в лаборатории. А в общей сложности с начала года пробы взяли из 21 точки по продаже шаурмы.

– Все пробы уже исследованы. Более 22% из них не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, – пояснила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Рязанской области Мария Будылина. – В 56 смывах с рук персонала и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Основное нарушение в таких палатках – условия хранения продуктов. Вне холодильника зачастую лежат не только овощи, но и куриное мясо. Кроме этого, в ларьках часто нет воды и туалета.

После проверок из оборота изъяли почти 38 кг обезличенной продукции и сырья. Составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Предпринимателей оштрафовали на общую сумму 162 тысячи рублей, четыре точки торговли закрыли на срок от 10 до 45 суток.

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