В двух хозяйствах Рязанского района появится ГЛОНАСС

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-07T10:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Над полями ООО «Авангард» в скором времени будут летать беспилотники. Сейчас более 170 единиц техники предприятия оснащены оборудованием ГЛОНАСС. По словам инженера-логиста предприятия Дениса Тонкачева, целесообразность освоения новейших технологий подтверждена цифрами.

– Система ГЛОНАСС вполне окупается, мы имеем возможность отслеживать маршруты машин, расход ГСМ, – говорит Тонкачев. – Хорошие перспективы у автоматических заправок, систем параллельного вождения. Эти технологии соответствуют требованиям времени и имеют экономическую отдачу.

Применение современных технологий и в планах другого передового хозяйства района – СПК «Вышгородский». Как отметил его руководитель Николай Митрохин, среди самых ближайших целей хозяйства – установка систем GPRS или ГЛОНАСС на всю технику, чтобы во время любых сельскохозяйственных работ было ясно, где какой трактор и комбайн находится, чем занят, какую показывает производительность, сколько топлива расходует.

– Это тем более актуально, – говорит Николай Митрохин, – что к имеющимся у нас в хозяйстве на сегодняшний день более 10000 гектарам мы готовимся дополнительно ввести в севооборот порядка 800 гектаров пахотной земли.

Все подробности – на сайте издательства «Пресса».