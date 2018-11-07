2018-11-07T10:34:27+03:00
Происшествия

В Рязанской области Audi на встречке столкнулся с автобусом

Водителя легковушки госпитализировали
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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6 ноября в Шиловском районе автомобиль Audi 80 столкнулся с автобусом King Long. Это случилось в 00.45 на 264 километре трассы М5 «Урал».

- По предварительным данным, водитель Audi 80 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Столкновение с автобусом, двигавшимся в противоположном направлении (к столице), произошло по касательной. Управлявшего легковушкой 36-летнего жителя Мордовии в результате аварии госпитализировали.

Всего за минувшие сутки в 3 ДТП различные травмы получили 3 человека.

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