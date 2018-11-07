2018-11-07T10:29:50+03:00
Здоровье

В Рязанской области открыли еще один ФАП

Медпункт оборудовали в абсолютно новеньком здании
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Рязанского района.Фото: Пресс-служба администрации Рязанского района.
Изменить размер текста:

В Рязанском районе открыли еще один фельдшерско-акушерский пункт, на этот раз – в деревне Турлатово. Это уже третий ФАП, открытый в районе в этом году: зимой медпункт появился в селе Заборье, а в конце весны – в селе Насурово, сообщает пресс-служба районной администрации.

Турлатовский ФАП действует в новом здании – его возвели неподалеку от многоквартирных домов. Здесь оборудованы процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Кроме этого есть отдельное помещение для хранения лекарств и специальный кабинет для приема детей.

Все оборудование и мебель – новые. Вход же сразу делали приспособленным для инвалидов-колясочников.

Фото: Пресс-служба администрации Рязанского района.

Фото: Пресс-служба администрации Рязанского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани больше всего любят картошку, мясо и молоко
Роспотребнадзор: Каждая пятая проверенная в Рязани шаурма не соответствует нормам
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в садоводческом товариществе Рязани
В Рязанской области 7 ноября прогнозируются туманы
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В двух хозяйствах Рязанского района появится ГЛОНАСС
В Рязанской области Audi на встречке столкнулся с автобусом
Стало известно имя нового депутата Рязанской областной думы
Рязанские власти предъявили претензии к благоустройству парка Гагарина
ХК «Рязань» выиграл у «Химика» в Воскресенске
Двоих рязанских водителей арестовали на двое суток за тонировку автомобилей
Пьяный отдыхающий ударил по голове главного полицейского Рязанского района
Рязанский губернатор выступил на международной ярмарке в Китае
В рязанской НХЛ прошлогодний победитель «засиделся на старте»
Рязанец осквернил могилы, храм и две администрации
На рязанской земле стало больше почетных граждан
В Рязанской области безработных мужчин больше, чем женщин
В рязанской Горроще на полдня отключат воду, а в Дягилеве – электричество
Следователи проверяют обстоятельства гибели рязанца, обнаруженного в одном из дворов Горрощи
В рязанской школе № 10 проведут аудит по организации питания
В Рязани прошел IV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Девушка-инвалид из рязанской глубинки накопила на двухкомнатную квартиру
Вместо переноса остановки водители рязанских маршруток высаживают людей прямо на дороге
В Рязанской области пьяный водитель на Lada Kalina опрокинулся в кювет
В Рязани выявили серьезные нарушения капремонта 9 домов
В Рязани за месяц оштрафовали 124 водителя неисправных маршруток и автобусов
Рязанцев приглашают на концерт Новых русских бабок