В Рязанской области открыли еще один ФАП

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-07T10:29:50+03:00

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В Рязанском районе открыли еще один фельдшерско-акушерский пункт, на этот раз – в деревне Турлатово. Это уже третий ФАП, открытый в районе в этом году: зимой медпункт появился в селе Заборье, а в конце весны – в селе Насурово, сообщает пресс-служба районной администрации.

Турлатовский ФАП действует в новом здании – его возвели неподалеку от многоквартирных домов. Здесь оборудованы процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Кроме этого есть отдельное помещение для хранения лекарств и специальный кабинет для приема детей.

Все оборудование и мебель – новые. Вход же сразу делали приспособленным для инвалидов-колясочников.