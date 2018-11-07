Стало известно имя нового депутата Рязанской областной думы

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-07T09:52:37+03:00

Им станет член партии «Единая Россия» из Ухоловского района

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Новым депутатом Рязанской областной Думы станет Екатерина Ромадина. Ее кандидатуру утвердил политсовет регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает сайт партии.

Напомним, место депутата стало вакантным после сложения полномочий Олегом Мокроусовым. Екатерина Ромадина была третьей во внутрирегиональной группе №1 на выборах в Рязанскую областную Думу в 2015 году. Сейчас Ромадина возглавляет совет Ухоловского райпотребсоюза. Награждена почетной грамотой губернатора Рязанской области, отмечена благодарностью министерства промышленности и торговли РФ. Является почетным гражданином Ухоловского района. Теперь кандидатуру Ромадиной должен утвердить президиум Генсовета партии.