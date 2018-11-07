ХК «Рязань» выиграл у «Химика» в Воскресенске

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-07T14:22:45+03:00

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В очередном туре «ВХЛ – Кубке Шелкового пути» ХК «Рязань» после тяжелейшего переезда из Казахстана взял верх над подмосковным «Химиком». В последних пяти играх игроки с берегов Оки взяли 9 очков из десяти возможных и продолжают приятно удивлять своих поклонников. Об этом и других событиях матча – пресс-служба ХК «Рязань».

После труднейшего переезда из Казахстана пришлось пойти не небольшую тактическую хитрость – отдав соперникам инициативу, рязанцы сыграли вторым номером. Но уже на второй минуте с глазу на глаз с голкипером «Химика» Павлом Хомченко оказался Артем Ворошило, но переиграть визави не сумел. Играя на контратаках, гости открыли счет – Сергей Зборовский вошел в зону хозяев по правому флангу и мощно бросил. Хомченко шайбу парировал, но точно на накатившегося Александра Репьяха – 1:0. На последней минуте периода Алексей Кириллов атаковал от синей линии – страж рязанских ворот Михаил Шпаков, закрытый стеной игроков, был бессилен – 1:1.

О втором периоде руководитель группы «ХК «Рязань» ВКонтакте Елена Ляхова пишет так: «Несмотря на результат, скорости у рязанской команды сильно упали, играют через «не могу», благо результативно». Голы на счету Артема Прохорова и Эдуарда Мнацяна. Победный для рязанцев счет 3:2, несмотря на все усилия хозяев льда, до финальной сирены так и сохранился.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Рязань»:

- Это была битва. Где-то соперник владел преимуществом, где-то мы его отдали, зная, что соперник – бегущая команда, активная, а мы все-таки возвращаемся из дальних стран. И приехали мы только сегодня ночью, поэтому у нас естественно не хватило бы сил. Но откатились немножко, попытались в средней зоне встречать, забили голы удачно во 2 периоде. Соперник очень много владел инициативой, моментами переигрывал. Где-то наш вратарь подчистил ошибки, и ребята бились, пластались. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.