2018-11-06T17:57:54+03:00
Происшествия

Пьяный отдыхающий ударил по голове главного полицейского Рязанского района

У начальника отдела УМВД диагностировали сотрясение мозга
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура передала в суд уголовное дело мужчины, ударившего начальника отдела УМВД по Рязанскому району. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В мае к полицейским работающим на месте происшествия у реки Пра в селе Деулино (в водоеме утонули 46-летний мужчина и трехлетняя девочка), подошел пьяный мужчина. Он поинтересовался у сотрудников кем они являются и после того как убедился, что перед ним полицейские, ударил начальника отдела. От единственного удара по голове правоохранитель получил сотрясение мозга.

Теперь злоумышленника ждут суд и наказание, предусматривающее от 3 до 10 лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих рязанских водителей арестовали на двое суток за тонировку автомобилей
Рязанский губернатор выступил на международной ярмарке в Китае
В рязанской НХЛ прошлогодний победитель «засиделся на старте»
Рязанец осквернил могилы, храм и две администрации
На рязанской земле стало больше почетных граждан
В Рязанской области безработных мужчин больше, чем женщин
В рязанской Горроще на полдня отключат воду, а в Дягилеве – электричество
Следователи проверяют обстоятельства гибели рязанца, обнаруженного в одном из дворов Горрощи
В рязанской школе № 10 проведут аудит по организации питания
В Рязани прошел IV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Девушка-инвалид из рязанской глубинки накопила на двухкомнатную квартиру
Вместо переноса остановки водители рязанских маршруток высаживают людей прямо на дороге
В Рязанской области пьяный водитель на Lada Kalina опрокинулся в кювет
В Рязани выявили серьезные нарушения капремонта 9 домов
В Рязани за месяц оштрафовали 124 водителя неисправных маршруток и автобусов
Рязанцев приглашают на концерт Новых русских бабок