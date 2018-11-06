Пьяный отдыхающий ударил по голове главного полицейского Рязанского района

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-06T17:57:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура передала в суд уголовное дело мужчины, ударившего начальника отдела УМВД по Рязанскому району. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В мае к полицейским работающим на месте происшествия у реки Пра в селе Деулино (в водоеме утонули 46-летний мужчина и трехлетняя девочка), подошел пьяный мужчина. Он поинтересовался у сотрудников кем они являются и после того как убедился, что перед ним полицейские, ударил начальника отдела. От единственного удара по голове правоохранитель получил сотрясение мозга.

Теперь злоумышленника ждут суд и наказание, предусматривающее от 3 до 10 лет заключения.