2018-11-06T17:49:18+03:00
Экономика

Рязанский губернатор выступил на международной ярмарке в Китае

И позвал в регион инвесторов из Поднебесной
Антон КОНОВАЛОВ
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Место проведения ярмарки - Шанхай. Фото: правительство Рязанской области.Место проведения ярмарки - Шанхай. Фото: правительство Рязанской области.
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Делегация из Рязанской области участвует в международной ярмарке «China International Import Expo 2018», которая проходит в крупнейшем по численности населения городе мира – Шанхае. 6 ноября на пленарной сессии выступил губернатор Николай Любимов.

- Мы очень заинтересованы в приходе в регион инвесторов из КНР в качестве долгосрочных стратегических партнеров, - цитирует Любимова ryazangov.ru.

Он представил принимающей стороне проект реконструкции аэропорта «Протасово» (оценочная стоимость – 1 млрд. долларов США) и проект индустриального парка в Пронском районе, где возможна локализация поставляемых из Китая товаров. Кроме того, спикер обратил внимание на перспективы сотрудничества в сферах производства кожаных изделий, электронной и оптической продукции, а также в сфере переработки сельскохозяйственного сырья.

Любимов привел статистику: товарооборот между Рязанской областью и Китаем в 2017 году составил 684 млн. долларов США, причем 82% - это экспорт. Губернатор выразил надежду на дальнейшее развитие связей, включая поставку в Поднебесную продуктов питания.

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