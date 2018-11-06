2018-11-06T17:15:45+03:00
Спорт

В рязанской НХЛ прошлогодний победитель «засиделся на старте»

«Автоимпорт», занявший в прошлом сезоне первое место, в трех турах одержал лишь одну победу
Павел АВЕРИН
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Динмовцы так и не смогли пробить голкипера Владимира Бобикова. Фото: сайт НХЛ в РязаниДинмовцы так и не смогли пробить голкипера Владимира Бобикова. Фото: сайт НХЛ в Рязани
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В первой группе номинации 40+ триумвират лидеров: «Светлый», «Восход СУ-2» и «Империя». Об этом сообщает сайт региональной Ночной хоккейной лиги.

«Светлый» разгромил «Энергию» со счётом 7:2. Хотя поначалу была упорная борьба, энергетики даже вели в счёте 2:1, однако при обилии голевых моментов реализация хромала. «Восход СУ-2» с солидным счетом 4:1 переиграл «Шкоду-Рязань». Две шайбы на счету Эдуарда Султанаева.

Центральным в туре был матч «Империи» и «Автоимпорта». Страсти кипели на площадке, никто не хотел уступать. Команды в сумме набрали 32 минуты штрафа. В итоге победу одержала «Империя» - 4:3. Однако борьба шла до самого финального свистка. И лишь 5 ноября «Автоимпорт» взял верх над своим соперником – «Динамо» - со счетом 3:0.

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