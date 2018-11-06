2018-11-06T17:24:23+03:00
Происшествия

Рязанец осквернил могилы, храм и две администрации

20-летний парень обклеил дверь церкви вырванными и исписанными страницами из Ветхого завета
Константин МОГИЛИН
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В апреле полицейские задержали 20-летнего парня немало набедокурившего в Скопине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек разбил стекла в зданиях районной и городской администраций и осквернил три могилы на местном кладбище. А вдобавок обклеил двери храма вырванными из Ветхого Завета страницами, предварительно расписав их «циничными надписями», уточняют в полиции.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность злоумышленника установили быстро. Однако при задержании парень стал сопротивляться, более того – прыснул полицейскому в лицо перцовый спрей. Несмотря на это, молодого человека задержали, изъяв у него молоток, перчатки, перцовый баллончик и нож.

Тогда же, в апреле, против него возбудили два уголовных дела: за осквернение захоронений и возбуждение ненависти и вражды.

Сейчас же, после лингвистической экспертизы надписей на страницах писания, возбуждены еще два дела по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и «Вандализм».

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