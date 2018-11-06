2018-11-06T16:23:58+03:00
Общество

На рязанской земле стало больше почетных граждан

Старожиловское молоко сыграло свою роль – директору предприятия присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области»
Антон НИКИФОРОВ
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. Фото: архив "КП" в Рязани". Фото: архив "КП" в Рязани"
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел торжественный прием в честь Дня народного единства. Участниками стали Почетные граждане Рязанской области. Глава региона представил собравшимся генерального директора Старожиловского молочного комбината Ивана Шерняева, которому также присвоено это звание. Об этом – сайт регионального Минсельхоза.

«Почетный гражданин Рязанской области» Иван Шерняев трудится в агропромышленном комплексе 37 лет. Под его руководством предприятие успешно развивается. Поэтому он по праву является одним из самых уважаемых и авторитетных руководителей агропромышленного комплекса Рязанской области.

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