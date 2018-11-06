В Рязанской области безработных мужчин больше, чем женщин

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-06T15:55:40+03:00

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Как сообщает Рязаньстат, в общей структуре официальных безработных, зафиксированных в регионе в III квартале текущего года, доля мужчин составляет больше половины - 61%. Уровень безработицы среди трудоспособных представительниц прекрасной части человечества в регионе составляет 3,4%, у мужчин – 5,1%.

При этом 35% женщин более года ищут работу, у мужчин этот показатель составляет 30%. Однако есть те женщины, которые трудоустраиваются в срок менее месяца – 10%, и лишь 3% мужчин могут сделать это также стремительно.

По версии Рязаньстата, наиболее востребованными в регионе являются специалисты в области здравоохранения, науки и техники, персонал по административной и экономической деятельности. А также водители, операторы производственных установок, работники по сбору мусора и рабочие, занятые в строительной сфере.