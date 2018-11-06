В рязанской Горроще на полдня отключат воду, а в Дягилеве – электричество
7 ноября в двух районах Рязани - Горроще и Дягилеве – на несколько часов отключат соответственно холодную воду и электроэнергию. Причина – ремонтные работы.
Водоснабжение с 9.00 до 16.00 приостановят по следующим адресам:
- ул. Черновицкая; д. 25 корп. 1; д. 25 корп. 2; д. 27 корп. 2; д. 27 корп. 3;
- ул. Березовая; д. 2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 12;
- ул. Гоголя; д. 29; д. 31; д. 33; д. 33 корп. 1.
Света не будет с 9.30 до 16.00 в следующих домах:
- ул. 1-й проезд Коняева;
- ул. 2-й проезд Коняева;
- ул. 3-й проезд Коняева;
- ул. 4-й проезд Коняева;
- ул. 5-й проезд Коняева;
- ул. Центральная, с 1 по 22;
- ул. Коняева, с 1 по 203;
- ул. Московское шоссе, с 67 по 103б;
- ул. Хиринская (полностью);
- Хиринский проезд (полностью);
- 1-й Усадебный проезд (полностью);
- 3-й Усадебный проезд (полностью);
- 4-й Усадебный проезд (полностью);
- Животноводческий проезд, с 2 по 40;
- ул. Усадебная (полностью);
- 1-й Центральный проезд;
- 2-й Центральный проезд.