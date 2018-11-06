2018-11-06T14:42:21+03:00
Общество

Девушка-инвалид из рязанской глубинки накопила на двухкомнатную квартиру

Теперь она сможет бывать на улице – пока в жизни Лилии это большая редкость
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Лилия Королевич из Сасова приобрела двухкомнатную квартиру на первом этаже, сообщает издательство «Пресса». И это не просто молодая женщина, решившая жилищную проблему: рязанка страдает несовершенным остеогенезом. Заболевание вызвано рядом генетических нарушений и больше известно как «хрустальная болезнь» – у человека в таком случае крайне хрупкие кости.

Разумеется, о подвижном образе жизни речи не идет, но даже в инвалидном кресле свои прогулки на улице Лилия может сосчитать по пальцам: живет она на четвертом этаже. Вместе с мамой, братом и его семьей.

Тем не менее, надежда на жилье на первом этаже у девушки не гасла: она мастерит разные поделки и продает их через интернет – иконы, игрушки, картины покупают те, кто неравнодушен к судьбе рязанки.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

А три года назад Лилия даже попала в эфир федерального телеканала. Однако все эти усилия проблему не решили… сразу. Зато постепенно, с помощью многих людей и, конечно, благодаря собственным усилиям, Лилия квартиру все же купила.

– Огромное спасибо моей самой любимой, родной мамочке, если бы не ее помощь, труд, вера в меня, то я никогда бы не достигла желаемой цели. Спасибо брату за помощь и поддержку. Отдельная сердечная благодарность людям со всей нашей страны и зарубежья, которые помогали мне материально, тем, кто покупал мои картины и мои поделки, тем самым приближая меня к цели! – написала Лилия в соцсети.

Однако новоселье все же пришлось отложить… И опять всего лишь на время: накопленных средств хватило только на пустую квартиру – даже без сантехники. Узнав об этом, люди вновь откликнулись: сасовкие чиновники, депутат и работники местного ДК привезли ей раковину с тумбой, газовую плиту, кухонные шкафчики и даже кровать.

Теперь дело за пандусом. Когда его обустроят, жизнь сасовской мастерицы наконец изменится.

Фото: Издательство «Пресса»

Фото: Издательство «Пресса»

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