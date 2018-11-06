В Рязанской области у пенсионерки украли из дома 55 тысяч рублей
Жительница Касимовского района похитила у пенсионерки 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Местные жители сообщили в полицию, что в поселке Елатьма появилась подозрительная женщина. Незнакомка обходила дома, где жили пенсионеры, и осторожно проверяла, не заперта ли дверь. Полиция присмотрелась к ее поведению, и выяснила, что женщина причастна к серии краж.
44-летняя злоумышленница незаметно пробралась в дом пожилой жительницы Елатьмы и вынесла 55 тысяч рублей. Кроме того, женщина не первый раз посещала пострадавшую пенсионерку. Три месяца назад, а затем еще спустя месяц, у пенсионерки пропали 30 тысяч рублей из укромного места. Пожилая женщина списывала пропажу на забывчивость.
В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ, ей грозит до 6 лет лишения свободы.
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